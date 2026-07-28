Rússia e China discutem regime permanente de isenção de vistos
Moscou também está trabalhando para concluir acordos interestatais sobre a liberalização das regulamentações de viagem com a Indonésia e a Malásia, segundo o veículo
A Rússia e a China estão discutindo a introdução de um regime permanente de isenção de visto para cidadãos dos dois países, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores russo, Andrei Rudenko. Em entrevista ao portal Desenvolvimento do Ártico e do Extremo Oriente da Rússia, Rudenko disse nesta terça-feira, 28, que "facilitar o deslocamento mútuo de cidadãos é uma prioridade para o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, inclusive na Ásia".
Ele comentou que a expectativa é aumentar o fluxo turístico da China para 5,5 milhões de pessoas até 2030, e espera-se que o Extremo Oriente receba até 1,8 milhão de visitantes. Atualmente, o destino chinês representa três quartos do fluxo total de turistas estrangeiros no Distrito Federal do Extremo Oriente.
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Moscou também está trabalhando para concluir acordos interestatais sobre a liberalização das regulamentações de viagem com a Indonésia e a Malásia, segundo o veículo. "Também esperamos lançar em breve um mecanismo para intercâmbios turísticos em grupo sem visto entre a Rússia e o Vietnã", acrescentou o vice-ministro.