Rússia e Coreia do Norte defendem cooperação mais estreita

Rússia e Coreia do Norte expressaram interesse em uma cooperação bilateral mais estreita nesta terça-feira (15), em mensagens separadas, ilustrando sua crescente aproximação desde o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia.

O presidente russo, Vladimir Putin, defendeu nesta terça-feira uma cooperação mais estreita com Pyongyang em uma mensagem de felicitações ao líder norte-coreano, Kim Jong Un, por ocasião do Dia da Libertação da Coreia, informou o Kremlin.

"Tenho certeza de que vamos continuar fortalecendo a cooperação bilateral em todas as áreas para o benefício de nossos povos, para fortalecer a estabilidade e a segurança na península coreana e no conjunto da região do nordeste asiático", afirmou Putin.

Kim Jong Un "destacou a necessidade de continuar o desenvolvimento da cooperação estratégica e tática entre os dois países nos campos da segurança e da defesa", segundo uma mensagem do ministro da Defesa norte-coreano, Kang Sun Nam, citado pela agência russa Ria Novosti.

Desde o lançamento de sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia implementou uma aproximação com a Coreia do Norte, aliada da URSS durante a Guerra Fria.

O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, descreveu a Coreia do Norte no final de julho como um "parceiro importante" para Moscou durante uma reunião com seu homólogo norte-coreano.

Além disso, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Rússia há muito tempo veta novas sanções contra a Coreia do Norte devido ao seu programa nuclear e repetidos lançamentos de mísseis.

As declarações de Putin foram divulgadas poucos dias antes de uma reunião de cúpula entre os governantes da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão, que acontecerá na sexta-feira (19) em Washington, com o objetivo de reforçar a cooperação na área de segurança contra as ameaças da Coreia do Norte.

As relações entre as duas Coreias estão atualmente em um péssimo momento, com a diplomacia paralisada.

