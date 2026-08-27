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Diplomacia Rússia e Irã discutem situação do Oriente Médio e facilitação da aprovação bilateral de vistos A aproximação pública ocorre poucos dias após os Estados Unidos exigirem que países cortem relações com Teerã, sob risco de punições severas

Representantes da Rússia e do Irã discutiram a situação do Oriente Médio e do Estreito de Ormuz nesta quinta-feira (27) além de questões sobre a cooperação bilateral entre ambos os países - como a emissão de vistos para cidadãos de Moscou e Teerã.

Segundo a agência Baha, o embaixador iraniano para a Rússia, Kazem Jalali, e o vice-ministro de Relações Exteriores russo, Georgy Borisenko, conversaram sobre as tensões entre o Irã e os EUA, o fechamento do Estreito de Ormuz, o bloqueio naval a portos iranianos e o recém-anunciado acordo de administração compartilhada com Omã. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em nota, atribuiu as tensões na região à "agressão não provocada" de Washington contra Teerã.

Em paralelo, representantes dos Ministérios das Relações Exteriores de ambos os países se reuniram para resolver questões relacionadas ao trânsito de cidadãos, em sinal de fortalecimento dos laços estratégicos, econômicos e culturais entre a Rússia e o Irã, de acordo com a IRNA. A aproximação pública ocorre poucos dias após os Estados Unidos exigirem que países cortem relações com Teerã, sob risco de punições severas.

Segundo a IRNA, as autoridades russas e iranianas concordaram em acelerar emissão de vistos de turismo, negócios e estudos para cidadãos de ambos os países, além de discutir acordos judiciais em vigor no que diz respeito a transferência de criminosos e pessoas condenadas. Outra medida discutida foi a emissão de vistos para grandes grupos, de até 50 pessoas.

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