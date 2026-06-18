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DIPLOMACIA Rússia e países da ASEAN concordam em ampliar parceria estratégica em cúpula liderada por Putin Em uma declaração assinada na cúpula, os participantes reafirmaram a aspiração compartilhada por um "mundo multipolar justo"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, elogiou os laços russos com a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), ao sediar uma cúpula destinada a fortalecer as relações econômicas e políticas com o bloco nesta quinta-feira, 18.

Os líderes que participaram do encontro concordaram em ampliar ainda mais a "parceria estratégica" entre Moscou e os países da ASEAN, que incluem Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia, Timor-Leste e Vietnã.

"É uma parceria estratégica que serve como um fator estabilizador essencial na Ásia-Pacífico em meio à turbulência geopolítica, contribuindo para a formação de uma arquitetura de segurança equilibrada e para uma cooperação equitativa e mutuamente benéfica", disse Putin na cúpula, que marcou o 35º aniversário das relações Rússia-ASEAN.

A agenda da cúpula incluiu troca de opiniões sobre questões globais e regionais, revisão dos esforços para desenvolver os laços Rússia-ASEAN e discussão de áreas e tarefas para a cooperação futura. Na ocasião, Putin observou que o país e a associação "ampliaram o escopo da cooperação prática em áreas como o combate a novos desafios e ameaças à segurança, bem como comércio e investimentos, energia, agricultura, digitalização, ciência e tecnologia, turismo e contatos humanitários".

Em uma declaração assinada na cúpula, os participantes reafirmaram a aspiração compartilhada por um "mundo multipolar justo, guiado pelo direito internacional e pelos princípios da Carta da ONU, para promover benefício mútuo e respeito por todos os Estados".

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