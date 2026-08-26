Qua, 26 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta26/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia e Ucrânia discutem troca de prisioneiros em meio a novos ataques mútuos

Forças Armadas Russas informaram ter lançado ataques contra centros de controle de drones no país ucraniano

Reportar Erro
Rússia e Ucrânia discutem troca de prisioneiros em meio a novos ataques mútuosRússia e Ucrânia discutem troca de prisioneiros em meio a novos ataques mútuos - Foto: Handout/Coordination Headquarters For The Treatment of Prisoners of War/AFP

A Rússia e a Ucrânia discutem a troca de prisioneiros de guerra, informou a agência russa Tass nesta quarta-feira, 26. Os dois países, porém, continuaram a trocar ataques.

O Ministério da Defesa russo informou que 426 drones ucranianos foram interceptados sobre diversas regiões do país, segundo a agência Interfax. Um dos drones lançados por Kiev atingiu o centro de logística da varejista virtual Wildberries em Kotovsk. O local pegou fogo.

Leia também

• Ataques ucranianos deixam dois mortos e provocam incêndio na Rússia

• Zelensky afirma que Ucrânia e Rússia buscam alternativas ao sistema de satélites Starlink

• Ataques entre Ucrânia e Rússia deixam 13 mortos

As Forças Armadas da Rússia informaram ter lançado ataques contra centros de controle de drones na Ucrânia.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter