Conflito
Rússia e Ucrânia discutem troca de prisioneiros em meio a novos ataques mútuos
Forças Armadas Russas informaram ter lançado ataques contra centros de controle de drones no país ucraniano
Rússia e Ucrânia discutem troca de prisioneiros em meio a novos ataques mútuos - Foto: Handout/Coordination Headquarters For The Treatment of Prisoners of War/AFP
A Rússia e a Ucrânia discutem a troca de prisioneiros de guerra, informou a agência russa Tass nesta quarta-feira, 26. Os dois países, porém, continuaram a trocar ataques.
O Ministério da Defesa russo informou que 426 drones ucranianos foram interceptados sobre diversas regiões do país, segundo a agência Interfax. Um dos drones lançados por Kiev atingiu o centro de logística da varejista virtual Wildberries em Kotovsk. O local pegou fogo.
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As Forças Armadas da Rússia informaram ter lançado ataques contra centros de controle de drones na Ucrânia.