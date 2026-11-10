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Internacional Rússia e Ucrânia realizam quase quatro horas de negociações mediadas pelos EUA em Abu Dhabi As esperanças de encerrar o maior conflito da Europa desde a 2ª Guerra Mundial, no entanto, são limitadas pela ausência de avanços significativos nas três rodadas anteriores de negociações

Rússia e Ucrânia realizaram nesta terça-feira (10) suas primeiras negociações mediadas pelos Estados Unidos em nove meses para tentar encerrar a guerra, que já dura quatro anos e meio. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, classificou o encontro como "muito produtivo", enquanto o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, afirmou que a reunião foi "construtiva e bastante substancial".

As esperanças de encerrar o maior conflito da Europa desde a 2ª Guerra Mundial, no entanto, são limitadas pela ausência de avanços significativos nas três rodadas anteriores de negociações, realizadas no início deste ano.

Nem Rubio nem Zelenski participaram das negociações em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. A reunião durou quatro horas e um novo encontro está previsto para quarta-feira (11).

As delegações de Moscou e Kiev se reuniram em meio à retomada dos esforços de Washington para interromper os combates. Os Estados Unidos foram representados por Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, e pelo enviado especial Steve Witkoff.

"Acreditamos que o (formato) trilateral deveria incluir, em algum momento, nossos parceiros europeus na mesa de negociações, porque eles fazem parte da solução de longo prazo para este problema", declarou Rubio em Paris, após o primeiro dia de conversas.

Posteriormente, Zelenski descreveu o primeiro dia de negociações como "construtivo e bastante substancial". O presidente ucraniano afirmou que as discussões se concentraram principalmente em questões humanitárias, incluindo trocas de prisioneiros, o retorno de civis ucranianos mantidos em cativeiro e de crianças levadas do país.

Garantias de segurança também foram discutidas, acrescentou o presidente ucraniano durante uma participação na Universidade de Copenhague, na Dinamarca.

Uma autoridade de alto escalão da Ucrânia, que falou sob condição de anonimato por não ter autorização para comentar publicamente, afirmou que ucranianos e russos discutiram uma troca de prisioneiros em larga escala, embora os detalhes ainda devam ser negociados nos próximos dias.

Reunião trilateral foi a primeira desde fevereiro

O encontro de dois dias é o primeiro desse tipo desde fevereiro, em meio à invasão russa em larga escala da Ucrânia, que, segundo analistas e organizações humanitárias, já matou centenas de milhares de soldados e milhares de civis.

Kushner afirmou acreditar que surgiram "algumas boas ideias sobre como superar" as divergências entre os dois lados.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, afirmou à emissora ZDF na noite de segunda-feira, 9, que não tinha "expectativas muito altas" em relação às negociações.

Não há sinais de diminuição dos combates, e as conversas ocorrem em meio a novos ataques de longo alcance realizados tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. Os dois exércitos permanecem praticamente em um impasse na linha de frente.

A Rússia lançou 162 drones de diferentes tipos e um míssil balístico contra a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea ucraniana.

O Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças derrubaram 155 drones ucranianos durante a noite em oito regiões da Rússia, além da península da Crimeia, anexada ilegalmente por Moscou em 2014.

Kushner diz que EUA pretendem aproveitar experiências anteriores

Em suas declarações de abertura, Kushner afirmou que o objetivo das negociações é "criar uma nova estrutura e um novo entendimento com base nas diferentes instituições e nos acordos do passado".

"Aproveitamos o que funcionou, tentamos identificar o que fracassou, por que chegamos a esta situação e esperamos criar uma nova estrutura que nos conduza a décadas, senão séculos, de paz", afirmou.

O comandante da Otan, general americano Alexus Grynkewich, que também estava presente, disse que a delegação dos Estados Unidos esperava "trabalhar com os dois lados enquanto buscamos ampliar os avanços que alcançamos no passado e dar continuidade a esse esforço para estabelecer as bases de uma paz duradoura".

Rustem Umerov, chefe do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia e líder da delegação de Kiev, agradeceu aos Estados Unidos pelos esforços de paz. "Nosso povo espera pelo fim desta guerra. E esperamos alcançar uma paz duradoura para a Ucrânia", afirmou.

Ucranianos se reúnem primeiro com representantes europeus e da Otan

O chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, manifestou esperança de que o encontro "nos permita avançar no caminho da paz, no interesse dos povos da Rússia e da Ucrânia".

Umerov afirmou que o dia começou com uma reunião entre a equipe ucraniana, os enviados americanos e representantes do Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Otan e Comissão Europeia.

A Rússia se opôs à participação dos europeus nas negociações trilaterais, mas afirmou que representantes da União Europeia poderiam se juntar às discussões em uma etapa posterior.

Rússia e Ucrânia mantêm suas exigências

Os governos russo e ucraniano continuam muito distantes em questões fundamentais para um eventual acordo.

O presidente russo, Vladimir Putin, quer que a Ucrânia retire suas tropas de quatro regiões ucranianas que Moscou anexou em setembro de 2022, mas nunca conseguiu controlar completamente.

Ele também exige que a Ucrânia abandone sua tentativa de ingressar na Otan e aceite restrições rigorosas às suas Forças Armadas, entre outras condições.

Putin quer um acordo de paz abrangente baseado nessas exigências e se recusa a aceitar uma interrupção geral das hostilidades, argumentando que isso apenas permitiria às tropas ucranianas descansar e recompor seus estoques de armamentos.

Zelenski rejeita as exigências de Putin para que a Ucrânia ceda territórios voluntariamente. Ele também se opõe a qualquer restrição às Forças Armadas ucranianas ou aos acordos de cooperação militar com parceiros ocidentais, que Kiev considera garantias de segurança essenciais para impedir uma nova invasão russa.

A Ucrânia argumenta que um cessar-fogo imediato é o primeiro passo necessário para negociar um acordo mais amplo e sustenta que uma reunião direta entre Putin e Zelenski é a única maneira de resolver as questões territoriais. Putin rejeitou essas propostas.

*Com informações de agências internacionais.

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