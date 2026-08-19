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MUNDO Rússia e Ucrânia trocam 103 prisioneiros de guerra de cada lado As trocas de prisioneiros de guerra ou a repatriação de soldados estão entre os poucos âmbitos em que Rússia e Ucrânia mantêm alguma cooperação desde o início da guerra

Ucrânia e Rússia trocaram nesta quarta-feira (19) 103 prisioneiros de guerra de cada lado, informou o Ministério da Defesa russo.

As trocas de prisioneiros de guerra ou a repatriação de soldados estão entre os poucos âmbitos em que Rússia e Ucrânia mantêm alguma cooperação desde o início da guerra, em fevereiro de 2022.

As negociações de paz estão congeladas e as partes intensificaram os ataques desde o início do ano, o que levou a números de civis mortos que não eram registrados desde o começo da guerra, segundo a ONU.

"Cento e três militares russos foram repatriados. Em troca, 103 prisioneiros de guerra das Forças Armadas ucranianas foram entregues", afirmou o ministério russo em um comunicado.

A pasta destacou que os Emirados Árabes Unidos, como em trocas anteriores, desempenharam um "papel de mediador" no acordo. A Ucrânia não fez comentários.

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