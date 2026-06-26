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Conflito Rússia e Ucrânia trocam 160 prisioneiros de guerra de cada lado Anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa Russo

Ucrânia e Rússia trocaram 160 prisioneiros de guerra de cada lado nesta sexta-feira (26), anunciou o Ministério da Defesa Russo.

Nas redes sociais, o ministério afirmou que “160 militares militares retornaram” e que “160 prisioneiros de guerra ucranianos foram devolvidos em troca”.

A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano Volodimir Zelensky, que afirmou que "todos" os ucranianos libertações "estavam em cativeiro desde 2022", quando começou a invasão russa.

As trocas de prisioneiros são uma das poucas áreas de cooperação entre a Rússia e a Ucrânia, e o único resultado concreto das negociações entre os dois países.

Segundo Kiev, mais de 15 mil civis ucranianos estão em prisões russas.

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