GUERRA

Rússia e Ucrânia trocam acusações de ataques mortais com drones em meio à semana intensa na ONU

Preocupações internacionais aumentaram recentemente de que os combates poderiam se espalhar além das fronteiras da Ucrâni

Ataque aéreo russo deixa milhares sem energia elétrica na Ucrânia - Foto: Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP

A Rússia e a Ucrânia trocaram acusações de ataques mortais com drones em áreas civis de seus países nesta segunda-feira, 22, enquanto o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antecipava "uma semana muito intensa" de diplomacia na Assembleia Geral da ONU, onde o Conselho de Segurança deve discutir a guerra de mais de três anos.

Zelensky tentou dar impulso a um esforço de paz liderado pelos EUA, oferecendo um cessar-fogo e uma reunião de cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin. No entanto, Moscou levantou objeções a algumas das propostas, e o fim da guerra não parece mais próximo.

Além disso, preocupações internacionais aumentaram recentemente de que os combates poderiam se espalhar além das fronteiras da Ucrânia, enquanto países europeus repreenderam a Rússia pelo que disseram ser provocações.

Os incidentes incluíram drones russos pousando em solo polonês e aeronaves de combate russas entrando no espaço aéreo estoniano, o que levou a uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU nesta segunda-feira.

O Ministério da Defesa russo negou qualquer violação do espaço aéreo estoniano por seus aviões. O vice-embaixador da Rússia na ONU, Dmitry Polyanskiy, descartou o clamor, dizendo ao Conselho que fazia parte de um esforço para "culpar Moscou por tudo."

O Conselho de Segurança deve discutir a guerra em uma sessão agendada para a terça-feira. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

 

