Rússia e Ucrânia trocam mais de 240 prisioneiros de guerra

A Rússia anunciou no sábado que trocou mais de 240 prisioneiros de guerra com a Ucrânia, incluindo soldados feridos que necessitavam de atenção médica urgente.



Esse tipo de intercâmbio é uma das áreas mais recentes de cooperação entre os dois países.

"Ao final do processo de negociação, 246 militares russos foram repatriados do território controlado pelo regime de Kiev", anunciou o Ministério da Defesa russo no Telegram.



"Em troca, 246 prisioneiros de guerra das forças armadas ucranianas foram entregues", acrescentou, juntamente com 31 ucranianos feridos e 15 russos feridos.

