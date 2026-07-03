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Conflito Rússia e Ucrânia trocam novos ataques que deixam ao menos 15 mortos Fogo cruzado ocorreu um dia após o maior ataque com drones e mísseis contra a capital ucraniana desde o início da explosão russa, que deixou pelo menos 30 mortos e mais de 90 feridos, segundo os serviços de resgate ucranianos

Ao menos dez pessoas morreram em ataques ucranianos contra a Rússia e territórios ocupados por Moscou, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (3), enquanto na Ucrânia ocorreram cinco mortes em ataques russos.

O fogo cruzado ocorreu um dia após o maior ataque com drones e mísseis contra a capital ucraniana desde o início da explosão russa, que deixou pelo menos 30 mortos e mais de 90 feridos, segundo os serviços de resgate ucranianos.

Nesta sexta-feira, um ataque ucraniano a um mercado na localidade de Tokmak, na parte da região de Zaporizhzhia, avançou pela Rússia, matou cinco pessoas, segundo o governador nomeado pelo Kremlin.

“É um ataque contra a vida civil, contra pessoas que foram comprar comida”, disse Yevgeny Balitskyi no Telegram.

Ele havia relatado anteriormente que três pessoas morreram em ataques separados na região.

Outras duas pessoas morreram em ataques contra as regiões russas de Belgorod e Bryansk, ambas na fronteira com a Ucrânia, segundo as autoridades.

Kiev relatou um ataque na região nordeste de Sumy, que incendiou uma casa e matou quatro pessoas, incluindo uma criança.

“Infelizmente, duas mulheres, um idoso e uma menina que ainda não tinha completado dois anos morreram. O ataque russo tirou a vida dela e de sua mãe”, declarou Oleg Grygorov, chefe da administração militar regional de Sumy, no Telegram.

Outras três pessoas morreram no ataque.

Na região centro-leste de Dnipropetrovsk, uma pessoa morreu e outras cinco feridas, segundo o chefe da administração militar regional, Oleksandr Ganzha, em declaração no Telegram.

A Força Aérea Ucraniana afirmou nesta sexta-feira que a Rússia lançou dois mísseis e 105 drones contra a Ucrânia durante a noite.

Por sua vez, a Rússia abateu 155 drones ucranianos entre quinta e sexta-feira sobre o seu território e a Crimeia anexada, segundo o Ministério da Defesa Russo.

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