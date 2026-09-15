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Internacional Rússia elogia 'boa ideia' de Trump sobre uma trégua energética com a Ucrânia "Vimos a publicação do presidente americano. Consideramos que é uma boa ideia. Uma boa iniciativa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista coletiva

O Kremlin elogiou, nesta terça-feira (15), a "boa ideia" de uma trégua entre Rússia e Ucrânia em seus ataques às infraestruturas energéticas, anunciada pelo presidente americano Donald Trump.

"Vimos a publicação do presidente Trump. Consideramos que é uma boa ideia. Uma boa iniciativa", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em entrevista coletiva.

O Porta Voz do Kremlin, Dmitri Peskov Foto: Ramil Sitdikov/POOL/AFP

"Sempre estamos a favor de soluções pacíficas", acrescentou, um dia após o presidente americano anunciar em sua rede Truth Social que as partes em conflito haviam concordado com uma trégua.

Trump afirmou na segunda-feira que Ucrânia e Rússia se comprometeram a não atacar mais infraestruturas energéticas, um dia depois de criticar a Ucrânia por suas operações contra refinarias russas de petróleo.

O presidente americano atribuiu o aumento do preço do diesel no mundo principalmente à "guerra entre Rússia e Ucrânia", e não ao Irã.

Por sua vez, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou na segunda-feira que o país está disposto a adotar "medidas de desescalada" se a Rússia fizer o mesmo.

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