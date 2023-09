Rússia encerra neste domingo eleições locais que incluem territórios tomados da Ucrânia

A- A+

Há pouco suspense em torno dos resultados das eleições locais russas que terminam neste domingo, sem oposição real e com uma votação na Ucrânia ocupada denunciada como “falsa” por Kiev e pelo Ocidente. As eleições ocorrem em um momento em que Moscou forçou os opositores do presidente Vladimir Putin ao exílio ou à prisão e com as críticas à campanha militar proibidas.

São também um teste para o Kremlin antes das eleições presidenciais planejadas para o início do próximo ano, que deverão prolongar o longo governo de Putin até pelo menos 2030. As forças russas na Ucrânia organizaram vários dias de votação em quatro regiões – Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson – que Moscou afirma ter anexado.

Cabines móveis organizadas às pressas foram instaladas apesar da cansativa contraofensiva ucraniana e em meio a relatos generalizados de que os moradores locais foram forçados a adotar passaportes russos. Kiev denunciou-o como uma farsa e apelou aos aliados para condenarem o voto “falso”.

O serviço de segurança da SBU alertou que possui uma lista de “colaboradores” ajudando a organizar a votação, prometendo punições. Mas as autoridades instaladas no Kremlin prosseguiram com a votação, buscando cargos de longo prazo em áreas que Kiev prometeu recapturar.

Sem surpresas

Em Moscou, o presidente da Câmara, Sergei Sobyanin, parece prestes a ser reeleito depois de 13 anos à frente da maior cidade da Europa. Durante esse período, Sobyanin presidiu vários megaprojetos que transformaram o horizonte de Moscou.

O leal ao Kremlin, nascido na Sibéria - conhecido por ser um homem de poucas palavras - já enfrentou uma concorrência acirrada. Nas eleições de 2013, ele quase foi derrotado pelo ativista anticorrupção Alexei Navalny.

E as eleições locais anteriores, em 2017, eclodiram em protestos em Moscou, quando os candidatos ligados a Navalny não estavam registados para concorrer. Mas, anos mais tarde, o seu oponente está definhando na prisão, cumprindo uma pena de 19 anos e denunciando atrás das grades a ofensiva do Kremlin na Ucrânia.

Sobyanin não enfrenta agora nenhuma concorrência séria: ele enfrenta o neto de um político comunista veterano e um candidato pouco conhecido de um novo partido apelidado de "Novo Povo". Mas a maioria dos moscovitas falou à AFP para creditá-lo pela modernização da cidade e pretendia votar nele.

"Ontem mesmo, duas estações de metrô foram inauguradas", disse à AFP Rukhin Aliyev, estudante de 21 anos. "Moscou está florescendo diante de nossos olhos."

O músico Kirill Lobanov disse que Sobyanin “lidou muito bem” com o governo como prefeito e ainda mais “no último ano”, que foi marcado pela ofensiva russa na Ucrânia. Sobyanin – criticado pelos radicais no início da ofensiva de Moscou por não apoiá-la o suficiente – nos últimos dias tranquilizou os moscovitas sobre os frequentes ataques de drones ucranianos.

Raça siberiana

Nas regiões da fronteira com a Ucrânia – atingidas por ataques frequentes de Kiev neste verão – a votação decorre num ambiente de segurança precária. A chefe eleitoral da Rússia, Ella Pamfilova, anunciou que a votação no distrito de Shebekino, na região de Belgorod - fortemente atingido por bombardeios - foi "adiada devido a um regime de alerta máximo".

Uma das poucas corridas competitivas nos 11 fusos horários da Rússia surgiu na remota região de Khakassia, na Sibéria, disseram observadores. O comunista Valentin Konovalov está concorrendo à reeleição na região montanhosa e escassamente povoada. O jovem de 35 anos venceu as eleições para governador em 2018, após uma onda de raros protestos em Khakassia, derrotando um candidato apoiado pelo Kremlin.

Cinco anos depois, ele enfrentou o candidato apoiado por Moscou, Sergei Sokol, que fez sua campanha como um “herói” condecorado pelo Kremlin que lutou na Ucrânia. Mas Sokol revelou-se incapaz de assumir a popularidade de Konovalov e desistiu inesperadamente no último minuto, alegando motivos de saúde. Muitos especularam que foi uma medida para evitar uma derrota embaraçosa.

Konovalov é um dos poucos líderes regionais que não é apoiado pelo Kremlin e permanece no cargo.

