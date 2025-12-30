Ter, 30 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça30/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
CONFLITO

Rússia endurecerá postura nas negociações após suposto ataque contra residência de Putin

Apesar da acusação, Moscou tem se recusado a apresentar evidências

Reportar Erro
Rússia endurecerá postura nas negociações após suposto ataque contra residência de PutinRússia endurecerá postura nas negociações após suposto ataque contra residência de Putin - Foto: Mikhail Metzel / POOL / AFP

A Rússia anunciou nesta terça-feira (30) que sua postura nas negociações sobre o conflito na Ucrânia sofrerá um "endurecimento", após acusar Kiev de atacar uma residência do presidente Vladimir Putin com drones, embora tenha se recusado a apresentar evidências.

"As consequências se traduzirão em um endurecimento da postura de negociação da Federação da Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária.

Leia também

• Ucrânia diz que não há "evidência plausível" de suposto ataque contra residência de Putin

• Trump diz desconhecer informação russa de que Ucrânia tentou atacar casa de Putin

• Rússia acusa Ucrânia de lançar drones contra residência oficial de Putin; Zelensky nega

"Não acredito que deva haver qualquer evidência de que um ataque em larga escala com drones tenha sido executado e que, graças ao trabalho bem coordenado do sistema de defesa aérea, foi derrubado", afirmou, após a exigência de Kiev para que Moscou apresentasse indícios da suposta agressão.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter