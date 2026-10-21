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Internacional Rússia está 'pronta' para retomar conversas com Ucrânia e EUA em novembro "Nosso presidente informou ao emissário americano, Steve Witkoff, que estamos, a princípio, prontos para retomar essas conversas", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov

A Rússia está preparada para retomar as conversas trilaterais com os Estados Unidos e a Ucrânia em novembro, informou o Kremlin nesta quarta-feira (21), após o presidente Vladimir Putin se reunir com o emissário americano Steve Witkoff em São Petersburgo.

"Nosso presidente informou a Steve Witkoff que estamos, a princípio, prontos para retomar essas conversas", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, à imprensa, acrescentando que esses contatos poderiam ocorrer em meados de novembro e teriam como "tema principal o reforço da segurança (...) após o fim do conflito".

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