Internacional
Rússia está 'pronta' para retomar conversas com Ucrânia e EUA em novembro
"Nosso presidente informou ao emissário americano, Steve Witkoff, que estamos, a princípio, prontos para retomar essas conversas", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov
O presidente da Rússia, Vladimir Putin (à direita), cumprimenta o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff (à esquerda), antes de sua reunião em São Petersburgo, em 21 de outubro de 2026 - Foto: Gavriil Grigorov/POOL/AFP
A Rússia está preparada para retomar as conversas trilaterais com os Estados Unidos e a Ucrânia em novembro, informou o Kremlin nesta quarta-feira (21), após o presidente Vladimir Putin se reunir com o emissário americano Steve Witkoff em São Petersburgo.
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"Nosso presidente informou a Steve Witkoff que estamos, a princípio, prontos para retomar essas conversas", disse o assessor do Kremlin, Yuri Ushakov, à imprensa, acrescentando que esses contatos poderiam ocorrer em meados de novembro e teriam como "tema principal o reforço da segurança (...) após o fim do conflito".