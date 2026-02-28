A- A+

Diplomacia Rússia "exige" interrupção de ataques e apela por diplomacia Moscou classificou o bombardeio de instalações nucleares sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica como "inaceitável"

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia classificou os ataques dos EUA e Israel ao Irã como "um ato premeditado e não provocado de agressão armada contra um Estado-membro soberano e independente da ONU", exigindo a interrupção imediata da campanha militar e o retorno à diplomacia.

Em um comunicado publicado no Telegram neste sábado (28) o ministério acusou Washington e Tel Aviv de se "esconderem atrás" de preocupações com o programa nuclear iraniano enquanto buscam uma mudança de regime, alertando que os ataques corriam o risco de desencadear uma "catástrofe humanitária, econômica e possivelmente radiológica" na região e acusando os Estados Unidos e Israel de "mergulharem o Oriente Médio em um abismo de escalada descontrolada".

Moscou classificou o bombardeio de instalações nucleares sob as salvaguardas da Agência Internacional de Energia Atômica como "inaceitável" e afirmou estar pronta para ajudar a mediar uma resolução pacífica, atribuindo total responsabilidade pela escalada aos Estados Unidos e a Israel.





Veja também