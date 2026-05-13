Qua, 13 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta13/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia exige retirada da Ucrânia do Donbass como condição para fim da guerra

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu assim a questionamentos sobre a declaração do presidente Vladimir Putin no último fim de semana de que o conflito na Ucrânia "está chegando ao fim"

Reportar Erro
Moradores locais observam carros destruídos no pátio de um prédio residencial danificado após um ataque aéreo em Odessa, em 13 de maio de 2026, durante a invasão russa na UcrâniaMoradores locais observam carros destruídos no pátio de um prédio residencial danificado após um ataque aéreo em Odessa, em 13 de maio de 2026, durante a invasão russa na Ucrânia - Foto: Oleksandr Gimanov / AFP

A Rússia reiterou, nesta quarta-feira (13), sua principal condição para o fim da guerra e descartou negociações genuínas até que as tropas de Kiev se retirem do Donbass, região no leste da Ucrânia parcialmente controlada por Moscou.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, respondeu assim a questionamentos sobre a declaração do presidente Vladimir Putin no último fim de semana de que o conflito na Ucrânia "está chegando ao fim".

"Para que haja um cessar-fogo e uma janela para iniciar negociações de paz genuínas", disse Peskov em uma coletiva de imprensa, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, "deve ordenar que o exército ucraniano cesse o fogo e se retire do território do Donbass, abandone as regiões controladas pela Rússia".

As negociações para o fim do conflito entre Moscou e Kiev, mediadas pelos Estados Unidos, estão paralisadas desde o início da guerra no Oriente Médio, no final de fevereiro.

O presidente americano, Donald Trump, anunciou na sexta-feira uma trégua entre os dois países, de 9 a 11 de maio, para permitir a comemoração em Moscou da vitória soviética sobre a Alemanha nazista em 1945.

Leia também

• 'Não é culpa do meu filho': a maternidade das vítimas de estupros na guerra do Sudão

• Trump visita Xi Jinping na China em meio ao atoleiro da guerra no Irã

• Últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

No entanto, os dois países acusaram-se mutuamente de violá-la.

A Rússia ocupa atualmente um quinto do território ucraniano: toda a Península da Crimeia, que anexou em 2014, a maior parte do Donbass (formado pelas regiões de Donetsk e Luhansk) e grandes partes de Zaporizhzhia e Kherson, no sul.

Moscou reivindica essas cinco regiões como suas, após referendos organizados às pressas e considerados ilegítimos por grande parte da comunidade internacional.

Zelensky rejeitou essas reivindicações russas e afirma que ceder essas regiões seria equivalente a uma rendição.

A ofensiva russa na Ucrânia, iniciada em 2022, causou centenas de milhares de mortes. É o conflito mais sangrento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter