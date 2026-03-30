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Espionagem Rússia expulsa diplomata britânica acusada de espionagem Diplomata, segundo secretário da embaixada britânica, é acusado de "atividades de inteligência e de subversão"

A Rússia tentou a expulsão de um diplomata da embaixada do Reino Unido em Moscou, acusado de espionagem, informou nesta segunda-feira (30) o governo de Vladimir Putin, relatou que o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido considerou "absurdas".

O diplomata, segundo secretário da embaixada britânica, é acusado de “atividades de inteligência e de subversão”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O diplomata teria "fornecido cuidadosamente informações falsas para obter a autorização de entrada" na Rússia, afirma o ministério, acrescentando que a sua credencial foi revogada.

Segundo o Serviço Federal de Segurança (FSB) da Rússia, o diplomata expulso é Albertus Gerhardus Janse Van Rensburg.

A diplomacia britânica qualificou as acusações como “totalmente absurdas”.

“A Rússia conduz uma campanha de assédio cada vez mais agressiva e coordenada contra os diplomatas britânicos, divulgando acusações maliciosas e totalmente infundadas sobre o seu trabalho”, afirmou o Foreign Office.

O diplomata recebeu o prazo de duas semanas para deixar o país.

As relações entre a Rússia e o Reino Unido, que já eram um momento ruim antes do conflito na Ucrânia, pioraram desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, contra Kiev.

As expulsões recíprocas de diplomatas foram frequentes nos últimos anos entre a Rússia e o Reino Unido.

Em fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores britânico anunciou a revogação da credencial de um diplomata russo, em resposta a uma medida semelhante imposta por Moscou em janeiro.

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