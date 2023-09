Rússia expulsa dois diplomatas americanos do país por suspeita de espionagem

A- A+

A Rússia anunciou nesta quinta-feira n(14) a expulsão de dois diplomatas americanos do país. Eles são acusados de terem atuado como "elo de ligação" com Robert Shonov, um ex-funcionário russo que foi preso no início do ano. Shonov foi acusado de coletar ilegalmente informações sobre a guerra na Ucrânia e de repassá-las a autoridades americanas.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, os dois diplomatas declarados "persona non grata" são o primeiro e o segundo secretários da embaixada dos Estados Unidos em Moscou, Jeffrey Sillin e David Bernstein. Eles "devem deixar o território russo dentro de sete dias", informou o ministério em comunicado.

