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GUERRA Rússia fará cessar-fogo apenas no dia das eleições na Ucrânia, diz Kremlin Ao mesmo tempo, o líder republicano octogenário pressionou Zelensky, sugerindo que os ucranianos deveriam poder escolher "um novo líder capaz de alcançar um acordo" de paz

A Rússia observará um cessar-fogo apenas no dia em que forem realizadas eleições na Ucrânia, indicou nesta segunda-feira (12) o porta-voz do Kremlin, depois que o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu uma trégua de 60 dias para realizar uma eleição presidencial.

"Se Kiev realmente quiser organizar eleições, então o presidente russo, comandante-em-chefe, estará disposto a dar a ordem de não bombardear a Ucrânia no dia da votação. Exatamente no dia da votação", enfatizou Dmitri Peskov.

"Não acredito que mereça essa pausa; não acredito que, mais uma vez, nos deixaremos convencer por promessas", havia dito pouco antes à imprensa o chanceler russo, Serguei Lavrov, referindo-se ao pedido de uma trégua de 60 dias feito por Zelensky no domingo, em declarações ao canal ABC.

Neste fim de semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um "cessar-fogo energético" com efeito imediato entre Moscou e Kiev.

Ao mesmo tempo, o líder republicano octogenário pressionou Zelensky, sugerindo que os ucranianos deveriam poder escolher "um novo líder capaz de alcançar um acordo" de paz com Moscou.

E anunciou um acordo justamente com a Rússia para que forneça diesel em grande escala aos mercados norte-americano e mundial, contribuindo assim para reduzir os preços dos combustíveis — um tema sensível nos Estados Unidos a poucas semanas das eleições de meio de mandato, em 3 de novembro.

Zelensky disse não estar informado sobre a trégua anunciada por Trump e denunciou que, na madrugada desta segunda-feira, os ataques russos continuaram, desta vez contra uma instalação de gás e um "posto de gasolina comum".

Ao participar por videoconferência de um fórum sobre segurança realizado em Varsóvia, Zelensky afirmou que a Ucrânia não atingiu nenhuma instalação de energia na Rússia durante a madrugada.

Ele também alertou que Kiev continuará atacando o território russo neste inverno caso a Rússia "não aceite um cessar-fogo energético".

"Se a Rússia quer que paremos com nossos ataques de longo alcance contra suas refinarias de petróleo e exportações de petróleo, então a Rússia precisa abandonar seus ataques ao nosso sistema de energia e às nossas infraestruturas críticas. E parar de massacrar o nosso povo", disse Zelensky.

A Rússia, que lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022, intensificou os ataques contra infraestruturas energéticas ucranianas nos últimos meses, enquanto Kiev tem como alvo refinarias de petróleo russas.



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