Rússia faz novo ataque de drones contra Kiev; e Ucrânia reivindica ataques contra Moscou

A- A+

Forças ucranianas conseguiram bloquear um ataque de drones russos em Kiev, disseram autoridades militares do país, nesta terça-feira (25), sem relatar vítimas ou danos."Esta noite, o inimigo atacou Kiev" por meio de drones, declarou Sergiy Popko, chefe da administração militar da capital, no Telegram.

"Todos os alvos aéreos foram detectados e destruídos" ao se aproximarem de Kiev, disse ele. "Segundo as informações atuais, não há vítimas nem destruição na capital", acrescentou.

Na segunda-feira, a Ucrânia havia reivindicado a autoria de um ataque noturno com drones contra Moscou. Uma fonte da Defesa ucraniana, que não quis ser identificada, disse à AFP que o ataque contra Moscou foi "uma operação especial do GUR", serviço de inteligência militar ucraniano.

Essa reivindicação incomum por parte de Kiev ocorreu depois que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ameaçou responder aos bombardeios russos do fim de semana em Odessa.

Alerta antiaéreo em Kiev

Durante o ataque noturno com drones russos a Kiev, as autoridades ativaram o alerta antiaéreo na região da capital e orientaram a população a permanecer protegida. Segundo Sergiy Popko, esse foi o sexto ataque de drones na capital, somente neste mês.

As forças aéreas também deram o alarme para ataques nas regiões do sul de Odessa e Mykolaiv, na costa do Mar Negro.



Essas regiões possuem importantes infraestruturas portuárias, que Moscou tem atacado repetidamente desde o fim do acordo, na semana passada, que facilitava a exportação de grãos ucranianos.

A Rússia alertou que planeja "severas represálias" após os ataques em Moscou e outros na Crimeia, segundo a diplomacia do país, acusando o Ocidente de estar "por trás dos atos descarados" de Kiev.

A região de Moscou não era atacada por drones há quase três semanas. O Exército russo, que denunciou um "ato terrorista", afirmou que dois drones ucranianos foram neutralizados e caíram sem causar vítimas.

Depósito de munições na Crimeia

Moscou e sua região, a mais de 500km da fronteira com a Ucrânia, já haviam sido alvos de ataques por drones em outras ocasiões. Em maio, um desses ataques atingiu o Kremlin.

Em 4 de julho, cinco drones foram derrubados na região de Moscou, segundo as autoridades. O ataque paralisou o funcionamento do Aeroporto Internacional de Vnukovo.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse nessa segunda-feira que "medidas" foram tomadas para defender Moscou, e que "todos os drones" foram derrubados.

Veja também

GUERRA NA UCRÂNIA Sem piloto e "invisível": conheça o caça que a Rússia planeja exportar