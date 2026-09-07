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MUNDO Rússia fecha consulado alemão em retaliação após incidente com drone em Leipzig Alemanha afirmou que a Rússia foi responsável por uma tentativa de ataque com drone no Aeroporto de Leipzig

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia anunciou nesta segunda-feira, 7, o fechamento do consulado alemão em São Petersburgo, o mais recente em um ciclo de medidas de retaliação após uma tentativa de ataque com drone em Leipzig que a Alemanha atribuiu à Rússia.



O ministério afirmou que o consulado alemão deve encerrar suas operações e que seus funcionários devem deixar a Rússia até 18 de setembro. Reafirmou também a decisão anunciada anteriormente de fechar os centros culturais alemães do Goethe-Institut em Moscou e São Petersburgo, acrescentando que seus funcionários devem sair o mais tardar no domingo.



A declaração do ministério descreveu as medidas como uma retaliação à decisão "pouco amigável" da Alemanha, tomada na quarta-feira, de fechar tanto o consulado russo em Bonn quanto o centro cultural Casa Russa na capital alemã, Berlim.

Europa Ocidental acusa Moscou de campanha de sabotagem

A Alemanha afirmou que a Rússia foi responsável por uma tentativa de ataque com drone no Aeroporto de Leipzig/Halle em 4 de agosto, quando um drone carregado de explosivos foi encontrado perto de um avião ucraniano. O aeroporto é um importante centro internacional de transporte de carga usado para prestar apoio à Ucrânia. O drone foi desativado posteriormente.

Moscou negou envolvimento no ataque com drone e o classificou como uma provocação. "Foram as autoridades alemãs que mais uma vez provocaram uma nova rodada de escalada nas relações bilaterais", disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. "Toda a responsabilidade pelas consequências recai inteiramente sobre o governo alemão."

Autoridades ocidentais têm acusado repetidamente Moscou de conduzir uma campanha de sabotagem e perturbação em seus países com o objetivo de minar o apoio à Ucrânia e desestabilizar as nações europeias, acusações que a Rússia rejeita.

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