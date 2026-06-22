Rússia fecha temporariamente aeroportos após ataques de drones
Prefeito de Moscou, Serguéi Sobianin, afirmou que 59 drones direcionados à cidade foram interceptados
Aeroportos da Rússia ficaram temporariamente fechados na madrugada desta segunda-feira, após uma onda de drones ser interceptada na região de Moscou. A medida foi tomada para garantir a segurança dos voos.
Os quatro principais aeroportos da capital russa - Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky - impuseram restrições às chegadas, enquanto as partidas de aeronaves foram suspensas.
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O prefeito de Moscou, Serguéi Sobianin, afirmou que 59 drones direcionados à cidade foram interceptados.
A ofensiva ocorreu um dia depois de o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, dizer que novos drones produzidos pelo país serão capazes de atingir uma distância cada vez maior dentro de território da Rússia.