Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Rússia fornece informações ao Irã para 'matar americanos', diz chefe da diplomacia da UE

"Se os Estados Unidos querem que a guerra no Oriente Médio termine, devem avançar também a Rússia para que não ajude [o Irã] neste sentido"

Reportar Erro
Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia (UE)Kaja Kallas, chefe da diplomacia da União Europeia (UE) - Foto: Nicolas Tucat/AFP

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, acusou, nesta quinta-feira (26), a Rússia de estar fornecendo informações de inteligência ao Irã para “matar americanos” no Oriente Médio.

“Constatamos que a Rússia está ajudando o Irã em matéria de inteligência para atacar americanos, para matar americanos, e a Rússia também fornece drones ao Irã para que [este país] ataque os países vizinhos, assim como as bases militares americanas na região”, declarou Kallas à imprensa.

Leia também

• Taxas de juros avançam com inflação acima do esperado e cautela com guerra

• Trump: Irã deve 'levar a sério rapidamente' as negociações para encerrar a guerra

• OCDE: guerra no Irã será choque duplo na economia global e terá forte impacto na inflação dos EUA

"Se os Estados Unidos querem que a guerra no Oriente Médio termine (...) devem avançar também a Rússia para que não ajude [o Irã] neste sentido", disse o alto representante de política externa do bloco.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter