Guerra no Oriente Médio
Rússia fornece informações ao Irã para 'matar americanos', diz chefe da diplomacia da UE
"Se os Estados Unidos querem que a guerra no Oriente Médio termine, devem avançar também a Rússia para que não ajude [o Irã] neste sentido"
A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, acusou, nesta quinta-feira (26), a Rússia de estar fornecendo informações de inteligência ao Irã para “matar americanos” no Oriente Médio.
“Constatamos que a Rússia está ajudando o Irã em matéria de inteligência para atacar americanos, para matar americanos, e a Rússia também fornece drones ao Irã para que [este país] ataque os países vizinhos, assim como as bases militares americanas na região”, declarou Kallas à imprensa.
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"Se os Estados Unidos querem que a guerra no Oriente Médio termine (...) devem avançar também a Rússia para que não ajude [o Irã] neste sentido", disse o alto representante de política externa do bloco.