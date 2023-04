Rússia fortalecerá sua capacidade militar perto da Finlândia após sua entrada na Otan

A- A+

O governo russo expressou nesta segunda-feira (3) sua disposição de fortalecer sua capacidade militar perto da Finlândia, que se tornará um novo país-membro da Otan na terça-feira, uma decisão considerada uma ameaça por Moscou.

"Fortaleceremos nossas capacidades militares no oeste e no noroeste", ou seja, perto da fronteira com a Finlândia e outros países do Leste Europeu, disse o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Alexander Gruchko.

"No caso de destacamento de soldados e meios por partes de outros membros da Otan em território finlandês, tomaremos outras medidas para garantir a segurança militar da Rússia", acrescentou Gruchko, de acordo com suas declarações citadas pela agência de notícias russa Ria Novosti.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, anunciou nesta segunda-feira que a Finlândia se tornará o 31º país a ingressar na aliança atlântica na terça-feira.

Após o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Finlândia e a Suécia mudaram sua posição histórica de defesa neutra e se inscreveram para ingressar na Otan em maio do ano passado.

Moscou garantiu em março que não representa nenhuma "ameaça" para esses dois países escandinavos e que não tem "nenhum conflito" com eles.

No entanto, o presidente russo, Vladimir Putin, considera que a expansão da Otan para países que fazem fronteira com a Rússia representa uma ameaça para Moscou e esta foi uma das razões usadas para justificar a intervenção militar russa na Ucrânia.

