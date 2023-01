Rússia garante que respeita trégua apesar de bombardeios ucranianos

A- A+

O Exército russo garantiu neste sábado(7) que pretende continuar a respeitar até ao final do dia a trégua unilateral decretada pelo presidente Vladimir Putin para o Natal ortodoxo, apesar dos ataques ucranianos.

"Apesar dos disparos de artilharia das forças armadas ucranianas em áreas povoadas e posições russas, as tropas russas continuarão a aplicar o regime de cessar-fogo anunciado até às 12h (18h em Brasília)", disse o Ministério da Defesa russo em nota.

No entanto, o informe acrescentou que as forças russas repeliram uma série de ataques do Exército ucraniano no leste da Ucrânia nas últimas 24 horas, matando dezenas de militares.

Jornalistas da AFP na cidade de Chasiv Yar, ao sul da cidade de Bakhmut, ouviram disparos de artilharia pesada durante grande parte da manhã.

Neste sábado, comandos ucranianos relataram que a Rússia lançou um ataque com mísseis e disparou 20 vezes de vários lançadores de foguetes nas últimas 24 horas.

Na quinta-feira, de forma unilateral, Putin ordenou que suas forças interrompessem a ofensiva por 36 horas por ocasião do Natal ortodoxo.

A Ucrânia rejeitou o cessar-fogo e o considerou como uma tática de Moscou destinada a ganhar tempo para reagrupar seus soldados e reforçar suas defesas após uma série de contratempos no campo de batalha.

Os cristãos ortodoxos celebram o Natal em 7 de janeiro.

