guerra na ucrânia Rússia garante respeitar trégua, mas acusa Kiev de continuar bombardeios O anúncio de Putin foi recebido com ceticismo pelas autoridades ucranianas

O Exército russo garantiu nesta sexta-feira (6) que respeita a trégua unilateral de dois dias decretada pelo presidente Vladimir Putin na Ucrânia por ocasião do Natal ortodoxo, mas acusou a Ucrânia de continuar os bombardeios.

"Apesar do fato de as tropas russas respeitarem o cessar-fogo (...) o regime de Kiev continuou bombardeando as cidades e posições russas", assegurou o Ministério da Defesa russo em seu relatório diário.

