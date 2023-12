Rússia incorpora dois novos submarinos nucleares à sua frota, e Putin promete aumentar "poder naval"

A- A+

A Rússia incorporou dois novos submarinos nucleares à sua frota nesta segunda-feira (11). A ação foi oficializada após uma cerimônia na qual o presidente Vladimir Putin prometeu continuar aumentando o “poder naval”. Chamados de “Krasnoyarsk” e o “Imperador Alexandre III”, ambos estiveram em construção por quase seis anos e representam a quarta geração deste tipo de embarcação no país.

"Não têm equivalentes em sua categoria" disse Putin em uma cerimônia de hasteamento da bandeira em Severodvinsk, perto de Arkhangelsk. "O trabalho para aumentar o poder naval da Rússia certamente continuará" continuou ele, esclarecendo que ambos se juntarão à Frota do Pacífico, localizada no Extremo Oriente do país.

A Rússia realiza o que chama de “operação militar na Ucrânia” há quase dois anos, e por isso tem sido alvo de uma onda de sanções sem precedentes dos países ocidentais. Putin prometeu fortalecer a presença naval russa “no Ártico, no Extremo Oriente, no Mar Negro, no Mar Báltico e no Mar Cáspio”.

De acordo com o presidente russo, oito submarinos nucleares de várias classes estão sendo construídos nos estaleiros russos. Desde o início da ofensiva na Ucrânia e em resposta aos revezes militares sofridos pelas forças russas em 2022, a Rússia está fortalecendo suas Forças Armadas.

Em outubro, o Parlamento aprovou um aumento nos gastos militares, e Putin ordenou, no início deste mês, um crescimento de 15% no número de soldados russos.

