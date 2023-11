Rússia inicia entregas gratuitas de cereais a países africanos

A Rússia anunciou que iniciou nesta sexta-feira (17) a operação de entregas gratuitas de cereais a países africanos, uma promessa do presidente Vladimir Putin.

"Os dois primeiros navios, de 25.000 toneladas cada e destinados a Somália e Burkina Faso, zarparam de portos russos. Esperamos a chegada para o final de novembro e início de dezembro", anunciou o ministro russo da Agricultura, Dmitri Patrushev, citado pela agência Interfax.

O ministro prometeu que até o final do ano zarparão outros navios carregados de trigo para Mali, Zimbábue, Eritreia e República Centro-Africana.

FILIPINAS Terremoto de magnitude 6.7 atinge as Filipinas