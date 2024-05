Rússia inicia ofensiva terrestre em nova região da Ucrânia, anuncia Ministério da Defesa; vídeo

A- A+

O Exército da Rússia iniciou uma operação nesta sexta-feira para tentar romper a linha de defesa na região nordeste de Kharkiv, na Ucrânia, com veículos blindados e disparo de mísseis terrestres. Os ataques foram repelidos, e estão em curso combates de intensidade variada, afirmou o Ministério da Defesa da Ucrânia.

Uma evacuação em massa teria começado em Volchansk e nos assentamentos vizinhos da região de Kharkiv. "Os moradores dizem que nunca viram um bombardeio tão intenso antes. Portanto, é perigoso estar em Volchansk agora. Desde as três da manhã eles estão sendo bombardeados com KABs, artilharia e de MLRS", disse o chefe da administração militar da cidade de Volchansk

#Kharkiv gece S-300 füzesiyle vuruldu.



İki konut binası tamamen yıkıldı, biri ağır yıkıldı ve 26 bina da hasar gördü 2 kişi yaralandı pic.twitter.com/PHUhuUTENK — Hyper (@Hyper_ne0) May 10, 2024

Kharkiv, no Leste de Ucrânia, com 1,5 milhão de cidadãos antes da invasão e situada a 40 km da fronteira com a Rússia, foi um dos primeiros alvos da invasão das tropas de Putin. Entraram na cidade com veículos de artilharia Tigr, mas foram eliminados ou capturados rapidamente. Desde então, a Rússia ensaia um novo avanço sobre a região.

A estratégia russa passou a ser bombardear e disparar com fogo de artilharia, e de forma indiscriminada, zonas residenciais. É uma prática de desgaste, de terra arrasada, que o Kremlin passou a aplicar em outras cidades ucranianas.

Kharkiv, uma vez vista como uma cidade com simpatias pró-Rússia, já não tem mais a mesma realidade. A recepção de mais de 100 mil deslocados internos das áreas separatistas pró-Rússia de Donetsk e Luhansk mudou a paisagem, e a cidade consagrou sua guinada para o Ocidente, como o resto da Ucrânia.

