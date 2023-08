A- A+

eleições Rússia inicia votação antecipada para eleições em territórios ucranianos ocupados Eleições não terão candidatos da oposição, pois as vozes críticas ao governo foram silenciadas desde o início da ofensiva na Ucrânia

A Rússia iniciou nesta quinta-feira (31) uma votação antecipada nos territórios ucranianos ocupados por Moscou, parte das eleições regionais e locais russas previstas para 10 de setembro, informou a agência de notícias Tass.

A Rússia ocupa quase 20% do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada em 2014, quase a totalidade da região de Lugansk e uma parte de Donetsk, no leste, assim como áreas de Zaporizhzhia e Kherson, no sul.

As eleições nestas regiões, que foram denunciadas pela Ucrânia, também estão programadas para 10 de setembro, mas as autoridades de eleições designadas por Moscou organizaram uma votação "antecipada" a partir desta quinta-feira em Donetsk e em Zaporizhzhia, e a partir de 2 de setembro em Kherson e Lugansk.

As eleições são definidas por deputados regionais e autoridades municipais.

A Rússia anunciou a anexação de várias regiões ucranianas em setembro de 2022, apesar das críticas das potências ocidentais, após uma celebração de "referendos", que não foram reconhecidos pela comunidade internacional.

Quase um ano depois, a Rússia controla parcialmente estas regiões, onde os combates são intensos.

A Ucrânia iniciou uma ampla contraofensiva em uma frente de batalha que se estende por quase mil quilômetros e espera concretizar um grande avanço no sul, em Zaporizhzhia.

Em várias regiões da Rússia, a população compareceu às urnas em 10 de setembro para escolher governadores, parlamentares regionais e representantes municipais.

As eleições não terão candidatos da oposição, pois as vozes críticas ao governo foram silenciadas desde o início da ofensiva na Ucrânia.

Os opositores mais famosos do presidente Vladimir Putin estão presos ou no exílio.

