Qua, 01 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta01/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Conflito

Rússia intensifica ataques de longo alcance contra Ucrânia, segundo análise da AFP

De acordo com uma análise de relatórios diários da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 5.638 drones de longo alcance e 185 mísseis contra a Ucrânia em ataques noturnos durante setembro, representando um aumento de 36% em relação ao mês anterior

Reportar Erro
Mural de lembrança dos soldados ucranianos caídos na guerraMural de lembrança dos soldados ucranianos caídos na guerra - Foto: Tetiana Dzhafarova / AFP

Leia também

• Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam "distrair" a UE da Ucrânia

• Enviado de Trump não descarta que Ucrânia possa atacar a Rússia 'em profundidade' com armas dos EUA

• Rússia ataca Ucrânia com drones e mísseis na maior ofensiva desde o início da guerra

A Rússia intensificou seus ataques de longo alcance contra a Ucrânia em setembro, segundo uma análise da AFP publicada nesta quarta-feira (1º), em meio a um congelamento nas negociações de paz e violações do espaço aéreo europeu atribuídas a Moscou.

De acordo com uma análise de relatórios diários da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou 5.638 drones de longo alcance e 185 mísseis contra a Ucrânia em ataques noturnos durante setembro, representando um aumento de 36% em relação ao mês anterior.

Em agosto, os bombardeios haviam diminuído em um terço em comparação a julho, à medida que os esforços diplomáticos se intensificavam para encerrar a invasão russa à Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.

O presidente dos EUA, Donald Trump, recebeu seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Alasca (Estados Unidos) em meados de agosto, na esperança de um diálogo frutífero, mas a reunião não produziu avanços.

A Rússia chegou a indicar em setembro que as negociações de paz com a Ucrânia estavam "pausadas", enquanto o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou que o objetivo de Moscou continua sendo "ocupar toda a Ucrânia".
 

Além disso, em setembro, a Rússia lançou um número recorde de 810 drones contra a Ucrânia na madrugada de 6 para 7.

Este bombardeio massivo atingiu a sede do governo ucraniano no centro de Kiev, um evento sem precedentes desde o início da guerra.

A Força Aérea ucraniana relatou ter abatido ou interceptado 87% dos drones russos e 68% dos mísseis durante esses ataques noturnos em setembro.

Para combater esses ataques, a Ucrânia utiliza caças, helicópteros, unidades móveis de defesa aérea, bloqueadores eletrônicos e drones interceptadores.

Ao mesmo tempo, Kiev iniciou conversas com membros da Otan sobre o compartilhamento de experiências na derrubada de drones russos, após uma série de violações do espaço aéreo por países da Otan atribuídas à Rússia, o que Moscou nega.

A Rússia ataca a Ucrânia todas as noites desde 10 de maio, após o fim de uma "trégua" de três dias anunciada por Putin, que coincidiu com um grande desfile militar na Praça Vermelha de Moscou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter