A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Rússia intensifica seus ataques contra a Ucrânia enquanto Trump fala em possível paz "A Rússia continua seus ataques e faz isso de forma descarada", escreveu Zelenski em publicação no X

Mais de 100 drones russos atingiram áreas da Ucrânia nesta quarta-feira, 13, disse o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, poucas horas após outra série de ataques a áreas civis ter deixado pelo menos oito mortos.

"A Rússia continua seus ataques e faz isso de forma descarada - mirando deliberadamente nossa infraestrutura ferroviária e locais civis em nossas cidades", escreveu Zelenski em publicação no X.

Os ataques de Moscou ao país vizinho são incessantes, mesmo enquanto a Ucrânia se sente encorajada por seus recentes avanços militares e enquanto o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmaram - sem apresentar evidências - que a guerra de quatro anos pode estar se aproximando do fim.

Os ataques noturnos atingiram infraestrutura residencial e ferroviária nas regiões centrais de Dnipro e no nordeste de Kharkiv, além de infraestrutura portuária na região sul de Odessa e instalações de energia na região central de Poltava, segundo Zelenski. Na terça-feira, 12, ele disse que 14 regiões foram alvo de ataques ao longo do dia.

"É importante apoiar a Ucrânia e não permanecer em silêncio sobre a guerra da Rússia. Toda vez que a guerra desaparece das principais notícias, isso incentiva a Rússia a se tornar ainda mais brutal", disse Zelenski, em uma aparente referência ao fato de a atenção mundial estar voltada para a guerra no Irã.

Trump e Putin falam sobre um possível fim da guerra

Trump afirmou na terça-feira que acredita que Moscou e Kiev chegarão em breve a um acordo para encerrar os combates.

"O fim da guerra na Ucrânia, eu realmente acho que está muito próximo", disse Trump a jornalistas ao deixar a Casa Branca para uma cúpula em Pequim. "Acreditem ou não, está ficando mais perto "

Putin afirmou em um discurso no último fim de semana que sua invasão da Ucrânia possivelmente está "chegando ao fim".

Nenhum dos líderes detalhou o que os levou a acreditar na possibilidade de paz no conflito mais longo da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Os esforços diplomáticos liderados pelos EUA ao longo do último ano para encerrar a guerra não avançaram após não registrarem progresso em questões centrais, como se a Rússia ficará com terras ucranianas que ocupou e o que pode ser feito para impedir que Moscou volte a invadir o país.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, indicou nesta quarta-feira, 13, que as condições fundamentais de Moscou não mudaram, com Putin insistindo que a Ucrânia retire suas tropas das quatro regiões - Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia - que a Rússia anexou ilegalmente em setembro de 2022, mas que ainda não controla totalmente.

"Nesse ponto, um cessar-fogo será estabelecido, e as partes poderão entrar em negociações de forma tranquila, que, aliás, serão inevitavelmente muito complexas e envolverão muitos detalhes importantes", disse Peskov.

Zelenski reafirmou o compromisso de manter a pressão sobre Moscou para que faça concessões nas negociações.

"Não estamos desistindo dos esforços diplomáticos e esperamos que a pressão sobre a Rússia, junto com negociações em diferentes formatos, ajude a trazer a paz", disse ele em um discurso nesta quarta-feira em Bucareste, na Romênia, a representantes de países do flanco oriental da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"As sanções estão funcionando, nossas capacidades de longo alcance [drones e mísseis] estão funcionando, e todas as formas de pressão estão funcionando", disse ele.

Enquanto isso, governos europeus estão avaliando os méritos de abrir negociações com Putin. A Europa há anos tenta isolar o líder russo e tem punido seu país com sanções internacionais.

Combates parecem mudar a favor da Ucrânia

A correlação de forças na guerra mudou nos últimos meses. A Ucrânia passou de pedir ajuda internacional para sua defesa a oferecer a países estrangeiros sua experiência sobre como conter ataques, graças à tecnologia de drones desenvolvida internamente

Os ataques ucranianos de longo alcance com drones e mísseis interromperam operações em instalações de energia e fábricas no interior da Rússia, com três regiões relatando ataques nesta quarta-feira. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças interceptaram e destruíram 286 drones ucranianos sobre regiões russas, a Península da Crimeia - anexada ilegalmente pela Rússia -, o Mar de Azov e o Mar Negro.

Na linha de frente de 1.250 quilômetros, o avanço do Exército da Rússia, maior e mais bem equipado, vem desacelerando a cada mês desde outubro, segundo o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês).

A ofensiva de primavera da Rússia perdeu força, com as tropas russas registrando perda líquida de território no mês passado pela primeira vez desde 2024, afirmou o ISW.

"Não apenas as linhas defensivas ucranianas estão resistindo, como as forças da Ucrânia conseguiram disputar a iniciativa tática em várias áreas da linha de frente, mesmo enquanto a Rússia continua perdendo quantidades desproporcionais de soldados para obter ganhos mínimos", disse o ISW na terça.

Veja também