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Conflito Rússia intercepta 419 drones ucranianos e relata morte de um bebê "Durante a noite (de segunda para terça-feira), as defesas antiaéreas interceptaram e destruíram 419 drones ucranianos", afirmou o Ministério de Defesa Rússo em um comunicado

O sistema de defesa antiaérea russo derrubou, durante a noite, 419 drones ucranianos lançados contra diferentes pontos do país, incluindo a região de Moscou, onde um bebê de seis meses morreu, informaram as autoridades nesta terça-feira (30).

“Durante a noite (de segunda para terça-feira), as defesas antiaéreas interceptaram e destruíram 419 drones ucranianos”, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

A península anexada da Crimeia e as regiões de Krasnodar e Moscou ficaram entre as mais atacadas, de um total de 19 territórios, segundo o ministério.

Na região da capital russa, uma casa sofreu um incêndio em Iegorievsk após a queda de um drone, informou o governador regional, Andrei Vorobiov.

Um bebê de seis meses que estava dentro da residência no momento do ataque “morreu a caminho do hospital”, disse o governador.

Ele acrescentou que outra criança e dois adultos ficaram feridos e foram hospitalizados.

Algumas horas antes, o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, afirmou em várias mensagens na plataforma Telegram que quase 60 drones foram destruídos pelas defesas antiaéreas quando seguiam para a cidade.

Ele acrescentou que equipes de resgate foram enviadas para as áreas de queda dos destroços.

Uma nova onda de ataques acontece após uma incursão de 660 drones ucranianos durante a madrugada da última sexta-feira, um dos números mais elevados desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

A Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques contra o território russo, incluindo Moscou, e em alguns casos muito longe da fronteira.

Os ataques visam especialmente as infraestruturas de transporte e armazenamento de combustíveis, numa tentativa de reduzir a capacidade da Rússia de financiar a sua explosão militar.

As forças russas bombardeiam a Ucrânia quase diariamente.

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