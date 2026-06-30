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Conflito

Rússia intercepta 419 drones ucranianos e relata morte de um bebê

"Durante a noite (de segunda para terça-feira), as defesas antiaéreas interceptaram e destruíram 419 drones ucranianos", afirmou o Ministério de Defesa Rússo em um comunicado

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Esta fotografia, divulgada no canal oficial do Telegram do governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, em 30 de junho de 2026, mostra uma casa particular gravemente danificada após um ataque de drone na cidade de Yegor'yevsk, na região de MoscouEsta fotografia, divulgada no canal oficial do Telegram do governador da região de Moscou, Andrey Vorobyov, em 30 de junho de 2026, mostra uma casa particular gravemente danificada após um ataque de drone na cidade de Yegor'yevsk, na região de Moscou - Foto: Handout / Telegram @vorobiev_live / AFP

O sistema de defesa antiaérea russo derrubou, durante a noite, 419 drones ucranianos lançados contra diferentes pontos do país, incluindo a região de Moscou, onde um bebê de seis meses morreu, informaram as autoridades nesta terça-feira (30).

“Durante a noite (de segunda para terça-feira), as defesas antiaéreas interceptaram e destruíram 419 drones ucranianos”, afirmou o Ministério da Defesa da Rússia em um comunicado.

A península anexada da Crimeia e as regiões de Krasnodar e Moscou ficaram entre as mais atacadas, de um total de 19 territórios, segundo o ministério.

Na região da capital russa, uma casa sofreu um incêndio em Iegorievsk após a queda de um drone, informou o governador regional, Andrei Vorobiov.

Um bebê de seis meses que estava dentro da residência no momento do ataque “morreu a caminho do hospital”, disse o governador.

Ele acrescentou que outra criança e dois adultos ficaram feridos e foram hospitalizados.

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Algumas horas antes, o prefeito de Moscou, Sergey Sobyanin, afirmou em várias mensagens na plataforma Telegram que quase 60 drones foram destruídos pelas defesas antiaéreas quando seguiam para a cidade.

Ele acrescentou que equipes de resgate foram enviadas para as áreas de queda dos destroços.

Uma nova onda de ataques acontece após uma incursão de 660 drones ucranianos durante a madrugada da última sexta-feira, um dos números mais elevados desde o início do conflito, em fevereiro de 2022.

A Ucrânia intensificou nos últimos meses os ataques contra o território russo, incluindo Moscou, e em alguns casos muito longe da fronteira.

Os ataques visam especialmente as infraestruturas de transporte e armazenamento de combustíveis, numa tentativa de reduzir a capacidade da Rússia de financiar a sua explosão militar.

As forças russas bombardeiam a Ucrânia quase diariamente.

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