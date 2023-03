A- A+

Naval Rússia, Irã e China fazem manobras navais no mar Arábico Exercício naval trilateral acontece nas águas do Golfo de Áden, perto do porto iraniano de Chabahar

O Exército russo anunciou, nesta quarta-feira (15), o início das manobras navais no Mar da Arábia junto com China e Irã, dois parceiros de Moscou unidos em sua oposição aos países ocidentais.

"Um exercício naval trilateral, do qual participam a Marinha russa, a Marinha chinesa e as forças navais iranianas, começou hoje nas águas do Golfo de Áden, perto do porto iraniano de Chabahar", disse o Ministério russo da Defesa no Telegram.

Para as manobras, a Rússia enviou um destacamento de sua Frota do Norte, que inclui a fragata "Almirante Gorshkov" e um petroleiro.

A China participa dos exercícios com o destróier "Nanjing", e o Irã, com as fragatas "Sakhand" e "Jamaran", assim como com a corveta "Bayandor".

O objetivo é realizar "manobras conjuntas e fogo de artilharia de dia e de noite", treinar a "libertação de um navio capturado" e trabalhar na "assistência a navios em perigo", segundo Moscou.

Desde o início de sua ofensiva na Ucrânia, há mais de um ano, a Rússia fez vários exercícios militares com seus parceiros, incluindo Belarus, China e África do Sul.

Veja também

Justiça Facebook utilizou 'ilegalmente' dados pessoais de holandeses, conclui tribunal