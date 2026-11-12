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Conflito Rússia lança drones contra Kiev no momento em que Putin recebe enviados americanos Ataques mataram uma mulher e deixaram vários feridos, informou nas redes sociais o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko

A Rússia lançou, nesta quinta-feira (12), várias ondas de drones explosivos contra Kiev, no momento em que o presidente Vladimir Putin recebia no Kremlin os enviados americanos para tentar negociar uma saída para o conflito.

Os ataques mataram uma mulher e deixaram vários feridos, informou nas redes sociais o prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko.

Um jornalista da AFP viu um prédio em chamas e equipes de resgate retirando um corpo dos escombros.

Uma segunda onda de explosões sacudiu a capital horas depois. Segundo as autoridades, uma importante rodovia foi atingida.

Nos últimos meses, a Rússia intensificou os ataques contra Kiev, especialmente com drones de alta velocidade que a Ucrânia tem dificuldades para interceptar.

Os combates não cessaram, apesar das negociações mediadas pelos Estados Unidos entre as partes nesta semana em Abu Dhabi, as primeiras desde fevereiro.

Depois das conversações em Abu Dhabi, os enviados americanos Jared Kushner e Steve Witkoff viajaram a Moscou para se reunir com Putin. Mais tarde, eles seguirão para Dublin para se encontrar com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

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