MUNDO Rússia lança maior ataque contra rede de gás da Ucrânia desde 2022 Cerca de 35 mísseis e 60 drones foram lançados contra instalações de gás no leste e no centro ucraniano

A Rússia realizou seu maior ataque à rede de gás da Ucrânia na noite de quinta-feira desde o início da invasão em 2022, informou a empresa estatal de gás nesta sexta-feira (3) em Kiev.

O Exército de Moscou atacou implacavelmente a rede elétrica da Ucrânia em uma série de ofensivas noturnas que, em alguns momentos, deixaram milhões de pessoas no escuro e sem calefação, enquanto as temperaturas já caíam abaixo de zero.

"O inimigo realizou o maior ataque massivo à infraestrutura de produção de gás desde o início da guerra", afirmou a empresa estatal de gás ucraniana Naftogaz em um comunicado.

"Como resultado deste ataque, uma parte considerável de nossas instalações foi danificada. Alguns dos danos são significativos", disse o presidente da Naftogaz, Sergei Koretsky.

Cerca de 35 mísseis e 60 drones foram lançados contra instalações de gás no leste e centro da Ucrânia.

"Alguns foram abatidos com sucesso. Infelizmente, nem todos", explicou.

O Ministério da Energia da Ucrânia relatou cortes de energia em várias regiões, sem fornecer mais detalhes.

O Exército da Rússia afirmou que atacou o complexo "militar-industrial" da Ucrânia em uma ofensiva combinada de mísseis e drones.

Grandes cortes de energia na Ucrânia são menos comuns agora do que durante o inverno de 2022 e o ano seguinte, quando ataques russos causaram apagões generalizados em todo o país.

O Tribunal Penal Internacional emitiu ordens de prisão em 2024 contra o ex-ministro da Defesa da Rússia e seu principal comandante militar por ataques à rede elétrica ucraniana, que, segundo ele, constituíram um crime de guerra.

A Ucrânia também lançou ataques de drones de longo alcance contra refinarias de petróleo russas, com o objetivo de cortar as receitas do setor energético, vitais para o financiamento das forças armadas de Moscou.

Uma fonte do serviço de segurança ucraniano SBU disse à AFP nesta sexta-feira que Kiev atacou uma refinaria a cerca de 1.400 quilômetros da frente de batalha na região russa de Orenburg.

Vídeos não verificados nas redes sociais mostraram um drone colidindo com o que parecia ser uma refinaria, onde se viu uma coluna de fumaça.

