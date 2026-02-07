A- A+

GUERRA Rússia lançou "ataque maciço" contra rede elétrica da Ucrânia Ataques provocaram apagões que deixaram centenas de milhares de pessoas sem luz ou calefação em pleno inverno

Um "ataque maciço" das forças russas contra a infraestrutura energética da Ucrânia provocou cortes de luz em todo o país, informou a operadora estatal da rede elétrica neste sábado (7).

Moscou tem prosseguido com sua invasão em território ucraniano nos últimos dias, apesar de ambos os países manterem conversas mediadas pelos Estados Unidos para pôr fim a uma guerra prestes a completar quatro anos.

Autoridades ucranianas acusaram a Rússia de atacar deliberadamente a infraestrutura energética, provocando apagões que deixaram centenas de milhares de pessoas sem luz ou calefação em pleno inverno com temperaturas abaixo de zero.

"A Rússia está realizando outro ataque maciço contra as instalações da rede elétrica ucraniana", afirmou neste sábado a operadora Ukrenergo em comunicado publicado na plataforma de mensagens Telegram.

"Devido aos danos causados pelo inimigo, cortes de emergência foram aplicados na maioria das regiões", assegurou.

A entidade explicou que "atualmente, o ataque ainda continua" e que "os trabalhos de restauração [do serviço] começarão assim que a situação de segurança o permitir".

O exército polonês anunciou, por sua vez, que mobilizou aviões para proteger seu espaço aéreo, como costuma ocorrer em caso de bombardeios russos contra o oeste da Ucrânia.

Desde janeiro, Kiev e Moscou realizaram duas rodadas de negociações com mediação dos Estados Unidos em Abu Dhabi. Ambos os países concordaram com uma importante troca de prisioneiros, mas não avançaram na questão do território, um ponto-chave de atrito nos diálogos.

Na sexta-feira, Moscou acusou Kiev de ter orquestrado o ataque a tiros contra um general de alto escalão da inteligência militar na capital russa, que o deixou ferido. A Ucrânia não se pronunciou sobre este fato.

