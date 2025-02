Rússia liberta professor americano preso desde 2021 após negociação com a Casa Branca

A- A+

A Casa Branca anunciou a libertação do professor americano Marc Fogel, condenado a 14 anos por tráfico de drogas na Rússia, e que cumpria pena desde 2021. As conversas foram lideradas pelo enviado especial de Washington para o Oriente Médio, e ocorreram em meio à expectativa pela divulgação de um plano de paz do governo de Donald Trump para a guerra na Ucrânia.

"O presidente Trump, Steve Witkoff [enviado especial para o Oriente Médio] e os assessores do presidente negociaram uma troca que serve como uma demonstração de boa fé dos russos e um sinal de que estamos nos movendo na direção certa para acabar com a guerra brutal e terrível na Ucrânia”, afirmou o conselheiro de Segurança Nacional, Mike Waltz, em um comunicado divulgado pela Casa Branca. ”Hoje (terça-feira) à noite, Marc Fogel estará em solo americano e reunido com sua família e entes queridos, graças à liderança do presidente Trump”.



Horas antes do anúncio, veículos de imprensa russos relataram que uma aeronave privada ligada a Witkoff havia pousado no aeroporto de Vnukovo, em Moscou, vindo de Washington. Ao ser questionado sobre a presença do avião no país, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que não havia planos para reuniões entre o enviado americano e as autoridades russas neste momento.

A viagem foi a primeira de um alto funcionário do governo americano à capital russa desde novembro de 2021, quando o então diretor da CIA, William Burns, esteve no país para tentar evitar que o Kremlin concretizasse seus planos para invadir a Ucrânia.

Professor da escola Anglo-Americana de Moscou e ex-funcionário da Embaixada dos EUA na Rússia, Marc Fogel foi preso em agosto de 2021, no aeroporto de Sheremetyevo, em Moscou, com 17 gramas de maconha e óleo de cannabis em sua bagagem.

Segundo a família, ele carregava as substâncias por recomendação médica, ligada a uma dor crônica na coluna, mas a legislação russa adota a premissa da tolerância zero.

Em junho de 2022, ele foi condenado a 14 anos de prisão por tráfico de drogas, e enviado para um campo de trabalhos forçados. Durante o tempo no cárcere, sua família pressionou para que ele fosse incluído em um acordo de troca de prisioneiros, como o ocorrido em agosto do ano passado.

Em outubro passado, o Departamento de Estado passou a considerá-lo uma pessoa “erroneamente detida”, ou seja, que ele não cometeu os crimes a ele atribuídos pela Justiça russa.

Em comunicado, a família de Fogel disse estar “mais do que gratos, aliviados e emocionados que, após mais de três anos de detenção, nosso pai, marido e filho, Marc Fogel, está finalmente voltando para casa”.

A defesa do professor afirmou, também em comunicado, que “após anos de inação burocrática, incluindo recusas consistentes de designar Marc como detido injustamente, o presidente Trump garantiu a libertação de Marc em apenas algumas semanas, sem perder tempo em tomar medidas decisivas para trazê-lo de volta para casa”.

A libertação é encarada como uma confirmação de que há contatos entre Moscou e Washington relacionados à guerra na Ucrânia, que completa 3 anos no dia 24. Durante sua campanha presidencial, Trump prometeu resolver o conflito “em 24 horas”, um prazo que foi ampliado após chegar ao poder.

No fim de semana, o enviado especial da Casa Branca para a Ucrânia, Keith Kellogg, deve apresentar e discutir um plano para um cessar-fogo durante a Conferência de Segurança de Munique. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, deve se encontrar com o vice-presidente americano, J.D. Vance, na Alemanha, e não foi descartada uma reunião com Trump em Washington.

O republicano é crítico dos pacotes bilionários dos EUA à Ucrânia, e quer garantias para manter a ajuda a Kiev. Nos últimos dias, ele tem apostado em um acordo que associe o apoio militar e financeiro ao acesso às reservas minerais ucranianas, e Zelensky parece, ao menos inicialmente, concordar.

Ao mesmo tempo, como mostrou a libertação de Fogel, a Casa Branca parece ter retomado o canal de diálogo com Moscou, combinando o diálogo com a ameaça de novas sanções.

No fim de semana, Trump disse ter conversado com Putin sobre os rumos da guerra, mas o Kremlin afirmou que não podia "nem confirmar nem negar" o diálogo. Nesta terça-feira, antes de uma reunião com o rei da Jordânia, Abdullah II, o presidente americano afirmou a jornalistas que "estava fazendo um bom progresso" nas tratativas sobre o conflito.

