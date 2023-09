Rússia não confirma reunião entre Putin e Kim Jong Un

A- A+

O Kremlin não confirmou nesta terça-feira (5) uma possível reunião entre Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong Un, que, segundo o governo dos Estados Unidos, pretende viajar ao exterior para um encontro bilateral com o presidente russo.

“Não, não podemos (confirmar), não temos nada a dizer sobre o tema”, afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

A Casa Branca afirmou na segunda-feira (4) que o líder norte-coreano tem a intenção de visitar a Rússia para discutir com Putin a venda de armas de Pyongyang para a guerra na Ucrânia.

“Como anunciamos publicamente, as negociações sobre armas entre a Rússia e a RDPC estão avançando avançando”, disse a porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adrienne Watson, utilizando um acrônimo do nome oficial da Coreia do Norte.

As viagens do líder norte-coreano ao exterior são raras. Além das visitas a Singapura e ao Vietnã em 2018 e 2019 para reuniões com o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Kim Jong Un fizeram quatro visitas à China. Ele também se reuniu com Putin em Vladivostok em 2019.

