Rússia não exportará gasolina até o final do ano devido à escassez e ataques ucranianos EM resposta ao ataque russo em fevereiro de 2022, Kiev mira em refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (25) a intenção de prorrogar a proibição às exportações de gasolina até o final do ano, em um contexto de forte aumento nos preços dos combustíveis devido principalmente aos ataques ucranianos contra refinarias.

A proibição em vigor desde março em um dos maiores produtores mundiais de petróleo deveria seguir até outubro.

Por enquanto, a medida parece ter surtido pouco efeito.

"Em breve prorrogaremos a proibição das exportações de gasolina", declarou o vice-primeiro-ministro russo encarregado da Energia, Alexandre Novak, citado por agências de imprensa russas.

"Hoje existe uma leve escassez de produtos petrolíferos", reconheceu Novak, embora tenha afirmado que o problema está sendo resolvido graças às reservas acumuladas.

Desde que a Rússia lançou em fevereiro de 2022 uma ofensiva militar em grande escala na Ucrânia, Kiev responde atacando refinarias de petróleo russas para limitar a capacidade de Moscou de financiar o conflito.

A Crimeia — anexada pela Rússia em 2014 — enfrenta atualmente escassez de combustível "devido à redução nos volumes de produção das refinarias russas", anunciou nesta quinta-feira o governador Serguei Aksiónov.

Drones ucranianos atacaram na quarta-feira uma importante refinaria na região central de Bashkortostan, provocando um grande incêndio.

