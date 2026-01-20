GUERRA NA UCRÂNIA
Rússia não parece buscar a paz; UE está com os ucranianos, diz Von der Leyen em Davos
A declaração foi dada em discurso no Fórum Econômico de Davos, nesta terça-feira (20)
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reiterou a posição da União Europeia (UE) em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia e afirmou que Moscou não busca a paz, já que está intensificando as ofensivas contra o território vizinho.
"A guerra entre Rússia e Ucrânia deve acabar. A Rússia não mostra sinais de remorso", disse.
Segundo Von der Leyen, a Europa "sempre estará" ao lado dos ucranianos até que haja uma paz duradoura na região.