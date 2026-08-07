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Defesa

Rússia nega estar por trás do drone com explosivos encontrado em aeroporto alemão

Aeroporto de Leipzig, alvo do ataque, serve como base para a companhia aérea ucraniana Antonov Airlines

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O dispositivo carregado de explosivos foi encontrado na quarta-feira, próximo a um avião de carga ucraniano no Aeroporto de Leipzig.O dispositivo carregado de explosivos foi encontrado na quarta-feira, próximo a um avião de carga ucraniano no Aeroporto de Leipzig. - Foto: John Macdougall / AFP

A embaixada da Rússia em Berlim declarou, nesta sexta-feira (7), que o incidente desta semana envolvendo um drone carregado de explosivos em um aeroporto alemão foi uma "provocação orquestrada" destinada a culpar Moscou.

O dispositivo carregado de explosivos foi encontrado na quarta-feira, próximo a um avião de carga ucraniano no Aeroporto de Leipzig, um centro de transporte logístico e militar no leste da Alemanha.

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Pouco antes, um objeto não identificado havia colidido em pleno ar com outra aeronave, embora o incidente não tenha deixado vítimas.

As autoridades alemãs não acusaram a Rússia nem ninguém especificamente, mas o ministro do Interior, Alexander Dobrindt, apontou para um "ataque híbrido" que poderia envolver uma "potência estrangeira".

"O principal perigo que a Alemanha enfrenta hoje não reside nos supostos 'ataques híbridos' de Moscou, que não existem, mas nos políticos que, com entusiasmo, inventam cenários de uma guerra iminente com a Rússia", respondeu a embaixada russa em Berlim em seu site.

"É evidente que essa provocação orquestrada serve apenas para promover os interesses de Kiev e da ala militarista da classe política europeia", acrescentou.

O Aeroporto de Leipzig serve como base para a companhia aérea ucraniana Antonov Airlines e é um importante centro logístico para o trânsito de equipamentos militares destinados ao exército alemão e aos seus aliados da Otan.

A Alemanha é um dos principais aliados da Ucrânia desde a invasão russa em 2022. Seus líderes e autoridades de segurança acusam repetidamente Moscou de atos de sabotagem, espionagem e desinformação na Alemanha e em toda a Europa.

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