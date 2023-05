A- A+

Guerra na Ucrânia Rússia ordena evacuação parcial de áreas que ocupa no sul da Ucrânia Entre as 18 localidades afetadas pela decisão está a cidade de Energodar, onde fica a usina nuclear de Zaporizhzhia

A Rússia ordenou nesta sexta-feira (5) a saída de famílias com crianças e idosos das áreas que controla no sul da Ucrânia, alegando uma intensificação dos bombardeios procedentes do lado ucraniano da linha de frente.

"Nos últimos dias, o inimigo intensificou os bombardeios, o que provocará uma evacuação temporária de 18 localidades e cidades", anunciou nas redes sociais o comandante da administração designada pela Rússia para a região de Zaporizhzhia, Yevgeni Balitski.

A medida envolve "em primeiro lugar as crianças com seus pais, as pessoas idosas, portadores de deficiência e os pacientes hospitalizados", acrescentou.

Entre as 18 localidades afetadas pela decisão está a cidade de Energodar, onde fica a usina nuclear de Zaporizhzhia, sob controle do exército russo desde março de 2022 e alvo em várias ocasiões de bombardeios que provocaram os temores de uma catástrofe.

As autoridades de ocupação russas anunciaram no segundo semestre do ano passado uma evacuação parcial de Kherson, pouco antes de uma contraofensiva que permitiu às tropas ucranianas reconquistar a capital regional.

