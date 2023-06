Rússia pede 'condenação' internacional da Ucrânia por destruição de represa

A- A+

A Rússia pediu à comunidade internacional, nesta terça-feira (6), que condene o governo ucraniano pela destruição parcial da represa hidrelétrica de Kakhovka, no sul da Ucrânia, um evento pelo qual os dois lados trocam acusações.

"Pedimos à comunidade internacional que condene as ações criminosas das autoridades ucranianas, que são cada vez mais desumanas e representam uma grave ameaça à segurança regional e global", afirmou, em nota, o Ministério das Relações Exteriores russo.

A Rússia quer levar esta questão ao Conselho de Segurança da ONU, à Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e a "outras organizações internacionais", acrescentou a Chancelaria.

A destruição parcial desta barragem situada na linha que marca as posições entre os as duas partes em conflito, no rio Dnieper, provocou inundações que afetaram tanto as áreas controladas por Kiev quanto aquelas ocupadas pelas tropas russas.

Moscou relatou "danos colossais infligidos à agricultura da região e ao ecossistema do estuário do Dnieper", assim como problemas no abastecimento de água da Crimeia, península anexada pela Rússia em 2014.

O ministério russo acusou Kiev de ter "planejado (a destruição da barragem) com antecedência e deliberadamente, com fins militares".

Já a Ucrânia acusa as forças russas de terem explodido a represa para evitar uma contraofensiva na região.

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também pediu nesta terça que "o mundo reaja" à sua destruição.

