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Rússia prepara ataques contra 'setor energético' da Ucrânia

Há vários meses, Rússia e Ucrânia estão envolvidas em uma escalada de ataques de longo alcance contra um número crescente de instalações de infraestrutura civil

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Rússia anunciou, neste domingo (30), que está preparando "ataques massivos" contra "instalações do setor energético" da UcrâniaRússia anunciou, neste domingo (30), que está preparando "ataques massivos" contra "instalações do setor energético" da Ucrânia - Foto: Serhii Okunev/AFP

A Rússia anunciou, neste domingo (30), que está preparando "ataques massivos" contra "instalações do setor energético" da Ucrânia, em meio a uma clara intensificação das ofensivas entre os dois países nos últimos meses.

"As forças armadas russas começaram a preparar ataques massivos contra instalações do setor energético ucraniano em resposta aos contínuos ataques do regime de Kiev à infraestrutura civil russa e ao complexo de petróleo e energia russo", declarou o Ministério da Defesa russo no Telegram.

No inverno passado, a Rússia intensificou sua campanha de bombardeio contra usinas de energia ucranianas, devastando o setor energético do país e deixando milhões de pessoas sem energia elétrica em alguns momentos.

Há vários meses, Rússia e Ucrânia estão envolvidas em uma escalada de ataques de longo alcance contra um número crescente de instalações de infraestrutura civil, incluindo depósitos, empresas, instalações portuárias e petrolíferas e navios, ataques que resultam regularmente em vítimas civis.

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O Exército russo reivindicou a responsabilidade, neste domingo, pelo ataque a um complexo de produção de amianto e cimento em Kiev, cujos depósitos, segundo Moscou, eram usados para armazenar explosivos, além de uma fábrica de drones e munições.

No dia anterior, um ataque russo a um depósito de munições nos arredores de Kiev causou uma explosão de grandes proporções e matou pelo menos 38 pessoas, de acordo com um novo balanço divulgado neste domingo.

Enquanto isso, a Ucrânia lançou um ataque com drones durante a madrugada contra uma refinaria de petróleo no noroeste da Rússia, causando um incêndio, informaram as autoridades locais.

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