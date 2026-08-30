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guerra Rússia prepara ataques contra 'setor energético' da Ucrânia Há vários meses, Rússia e Ucrânia estão envolvidas em uma escalada de ataques de longo alcance contra um número crescente de instalações de infraestrutura civil

A Rússia anunciou, neste domingo (30), que está preparando "ataques massivos" contra "instalações do setor energético" da Ucrânia, em meio a uma clara intensificação das ofensivas entre os dois países nos últimos meses.

"As forças armadas russas começaram a preparar ataques massivos contra instalações do setor energético ucraniano em resposta aos contínuos ataques do regime de Kiev à infraestrutura civil russa e ao complexo de petróleo e energia russo", declarou o Ministério da Defesa russo no Telegram.

No inverno passado, a Rússia intensificou sua campanha de bombardeio contra usinas de energia ucranianas, devastando o setor energético do país e deixando milhões de pessoas sem energia elétrica em alguns momentos.

Há vários meses, Rússia e Ucrânia estão envolvidas em uma escalada de ataques de longo alcance contra um número crescente de instalações de infraestrutura civil, incluindo depósitos, empresas, instalações portuárias e petrolíferas e navios, ataques que resultam regularmente em vítimas civis.

O Exército russo reivindicou a responsabilidade, neste domingo, pelo ataque a um complexo de produção de amianto e cimento em Kiev, cujos depósitos, segundo Moscou, eram usados para armazenar explosivos, além de uma fábrica de drones e munições.

No dia anterior, um ataque russo a um depósito de munições nos arredores de Kiev causou uma explosão de grandes proporções e matou pelo menos 38 pessoas, de acordo com um novo balanço divulgado neste domingo.

Enquanto isso, a Ucrânia lançou um ataque com drones durante a madrugada contra uma refinaria de petróleo no noroeste da Rússia, causando um incêndio, informaram as autoridades locais.

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