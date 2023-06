Rússia proíbe atividades da organização WWF

A- A+

A Rússia declarou, nesta quarta-feira (21), "indesejável" o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), uma medida que, na prática, proíbe as atividades desta ONG ambientalista no país, onde a repressão das vozes críticas aumentou desde a ofensiva russa na Ucrânia.

Em um comunicado, a Procuradoria-Geral afirmou que as atividades dessa ONG na Rússia representam "ameaças à segurança no âmbito econômico". Este anúncio surge um mês depois de uma decisão parecida contra o Greenpeace.

Em março, a WWF já havia sido classificada como "agente estrangeiro" por Moscou, um rótulo que comprometeu seriamente sua atividade.

Na Rússia, as organizações oficialmente classificadas como "indesejáveis" estão proibidas de abrir escritórios, realizar projetos, ou divulgar informações, ou relatórios, de acordo com a ONG especializada OVD-Info.

Essa nova medida também expõe seus funcionários e voluntários à perseguição judicial.

Em sua nota, a Procuradoria russa acusa a WWF de "impedir a implementação da política do país para o desenvolvimento industrial do Ártico".

Também acusa a organização de "desenvolver e legitimar restrições que podem servir de base para deslocar a rota marítima do Norte para a zona econômica exclusiva dos Estados Unidos".

Afirma, ainda, que a ONG "coletou informações sobre a situação ambiental nas regiões da Rússia" e "preparou avaliações tendenciosas", com o objetivo de "dificultar o desenvolvimento econômico" do país.

Desde o início da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades russas aumentaram a repressão contra vozes críticas, da oposição política ao setor cultural, passando pelas organizações ambientais.

A pressão econômica sobre a Rússia, devido às sanções ocidentais relacionadas com o conflito, também tem levado as autoridades a marginalizar ainda mais as preocupações ambientais em favor do desenvolvimento industrial.

