conflito

Rússia proíbe Human Rights Watch em seu território

A Organização investiga e publica relatórios sobre abusos cometidos por militares e governos em todo o mundo

O logotipo da organização não governamental "Human Rights Watch" e um mapa-múndi, em Toulouse, no sudoeste da França.O logotipo da organização não governamental "Human Rights Watch" e um mapa-múndi, em Toulouse, no sudoeste da França. - Foto: Lionel Bonaventure / AFP

A Rússia adicionou, nesta sexta-feira (28), a Human Rights Watch à sua lista de organizações "indesejáveis", proibindo de fato que o grupo de advocacia com sede em Nova York opere em seu território.

A Rússia não deu uma razão para a decisão, e a Human Rights Watch, que foi forçada a fechar seus escritórios no país em 2022, não comentou imediatamente.

Desde que a Rússia lançou sua ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022, o Ministério da Justiça do país proibiu dezenas de grupos críticos em relação à política do Kremlin ou à conduta de Moscou na guerra.

A Human Rights Watch, que investiga e publica relatórios sobre abusos cometidos por militares e governos em todo o mundo, condenou repetidamente a guerra e acusa o Exército russo de realizar uma "série de violações", acusação que Moscou nega.

Entre outras organizações rotuladas como "indesejáveis" na Rússia estão o Fundo Mundial para a Natureza (WWF), Greenpeace, Transparência Internacional e a Fundação Elton John contra a aids.

A classificação faz com que qualquer pessoa que colabore com o grupo ou doe dinheiro a ele possa ser processada na Rússia.

