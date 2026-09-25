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Conflito

Rússia reavalia posição sobre negociações de paz após ataques ucranianos, diz Putin

Presidente russo também afirmou que o país não está se preparando para uma guerra contra outras potências europeias

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Presidente russo, Vladimir Putin Presidente russo, Vladimir Putin - Foto: Alexandre Sherbak/POOL/AFP

A Rússia avalia se retoma as negociações diretas com a Ucrânia após os recentes ataques ucranianos contra seu território, declarou o presidente russo, Vladimir Putin, nesta sexta-feira (25).

"Quanto às propostas para retomar as negociações, sim, todas estão sobre a mesa e tudo é possível, mas depois de tudo o que eles fizeram, vamos refletir cuidadosamente sobre quais passos devemos dar em resposta", afirmou Putin em São Petersburgo, à margem do Fórum Internacional da Cultura.

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Em declarações a jornalistas, Putin disse, ainda, que a Rússia não se prepara "para combates de nenhum tipo com a Europa".

"Muita gente na Europa diz que espera uma agressão de parte da Federação Russa e que por isso deve se preparar para combates, para um guerra com a Rússia (...) Gostaria de destacar uma vez mais que não estamos nos preparando para combates de nenhum tipo com a Europa", afirmou.

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