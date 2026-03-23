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GUERRA

Rússia reitera apoio ao Irã em conversa telefônica entre Araghchi e Lavrov

Araghchi reiterou a determinação do Irã em continuar defendendo sua soberania nacional e integridade territorial

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O sol se põe através de uma coluna de fumaça após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026.O sol se põe através de uma coluna de fumaça após um ataque à capital iraniana, Teerã, em 3 de março de 2026. - Foto: Atta Kenare / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, e seu homólogo russo, Sergey Lavrov, discutiram por telefone, nesta segunda-feira, 23, os últimos desenvolvimentos na região e as consequências de segurança decorrentes das ações militar dos EUA e de Israel contra Teerã.

Segundo canal do Telegram do ministério, Araghchi reiterou a determinação do Irã em continuar defendendo sua soberania nacional e integridade territorial, acrescentando que a ameaça de atacar a infraestrutura energética do país é um "exemplo claro de crime de guerra e genocídio" e, caso tal ameaça se concretize, "a resposta será rápida e decisiva".

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Araghchi também comentou com o lado russo que a insegurança no Estreito de Ormuz é resultado direto dos "ataques ilegais dos EUA e do regime sionista", e que a comunidade internacional deve responsabilizar e cobrar esses dois regimes por suas violações e crimes cometidos.

Do lado de Moscou, Lavrov voltou a condenar os ataques dos EUA e de Israel contra a República Islâmica do Irã e, referindo-se às boas relações entre os dois países, enfatizou: "A Rússia sempre se esforça para agir nos fóruns internacionais para proteger o direito internacional e evitar a dissolução do estado de direito".
 

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